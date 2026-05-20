組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！これからの季節ジャケットに求めたいのは、カーディガン感覚で羽織れるような「しなやかさ」。アウターというよりトップスの延長で使えて、持ち運びにも最適な軽量かつシワになりにくい理想のつまった１着をご紹介。【POINT】ボタンのとめ方で、アウターにもトップスにもなれる２WAY仕様のジャケット。フロント