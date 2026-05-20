株式会社MTGが展開する美容ブランド「ReFa(リファ)」は、旗艦店「ReFa GINZA」で、特別企画「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」を2026年5月20日(水)から、期間限定で開催する。【写真】MISAMOからの来場者へのメッセージ2026年5月20日から、期間限定で開催される「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」本企画は、世界的に活躍するガールズグループTWICEの日本人メンバー・MINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOを迎え、