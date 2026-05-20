職場のグループラインを作る、という話を聞き、思わず心の声が漏れる。【漫画】本編を読む妊娠をきっかけに漫画を描き始め、ブラック企業での実体験をコミカルに発信しているしゃけなかほいさん(@syake8989)さん。今回は、Xで公開されているエッセイ漫画「【ブラック企業の日常14】仕事でLINE(個人アカウント)を使いたくない1〜2」を紹介するとともに、“職場グループLINE問題”について話を聞いた。■仕事とプライベートを分けた