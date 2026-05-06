初夏にぴったりの爽やかなスイーツを探しているなら、注目したいのがBAKE CHEESE TARTの新作♡瀬戸内レモンのすっきりとした酸味と、ココナッツの軽やかな甘さが重なり合うチーズタルトが登場しました。ひと口食べるだけで、気分までリフレッシュできそうな軽やかな味わいは、これからの季節にぴったり。今だけの限定スイーツをぜひチェックしてみて♪ 瀬戸内レモンの爽やかな魅力 「焼きたてタルト