【水瓶座】2026年 5月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。5月あなたの運勢は?水瓶座（1/20~2/18）「心から楽しんでいる人」にだけ訪れる幸運「やらなきゃ」を手放した瞬間から、運命が大きく動き出す月。義務感で動き続ける限り、せっかくの追い風はあなたから静かに遠のいてしまいます。心が「楽しい」と動いた瞬間こそが、運気のスイッチを押すサイン。小さな“好き”の積み重ねこそが、次のステージへの最強の