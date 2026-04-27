ミスタードーナツより、台湾ドーナツをヒントに開発された新感覚ドーナツ「サクぽふん」が2026年4月27日(月)に発売された。世界のスイーツからヒントを得たドリンク「シャリもぐフルーツフローズン」も同日に登場。今回は、新感覚のドーナツとドリンクをひと足早く体験してきた。【写真】シンプルなビジュアルだが、食べてみると食感に驚く新作の新感覚ドーナツ「サクぽふん」とフローズンドリンク「シャリもぐ」■外側はサクサク