組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！トップスとしても羽織りとしても使える万能アイテムのひとひねり効かせたデザインをピックアップ。吸湿や速乾など高機能で、伸縮性のある肌あたりのいいカーディガン。前立ての波打ちデザインが無難におさまらないアクセントに。ほどよい透け感と長めのそでが抜けをつくり、女性らしさをあと押し。【POINT】や