今気になる「ときめき」を日常に浮かない程度に楽しむために、服より小さなところでアップデート。なかでもシンプルなスタイルに合わせる前提でアイテムを吟味。※（）内の数字はサイズで、バッグは縦×横×マチ、靴はヒールの高さで単位はcmです（編集部調べ）。?実用性をそなえたくずし役「モノトーン・スポーティ」きちんとしたスタイルを、あえてスポーティな小物でくずすのが旬のバランス。ファッションとしてはもちろん