「俺には秘密がある」。主人公・五島大輝には、誰にも言えない“秘密”があった。それは、1週間後に起こる悲劇をすでに知っていること。そして、自分がその1週間前に戻ってきた存在であるという事実だ。彼が想いを寄せる対馬ひなさんは、1週間後に命を落とす--その未来を変えるため、彼にとって2度目の1週間が始まる。【漫画】本作を読む■やり直しの1週間で運命に抗う物語は、彼女の葬儀後から大きく動き出す。ひなの父親から手渡