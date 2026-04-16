映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念し、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター(以下、スタジオツアー東京)で開催中の特別企画「ホグワーツからの招待状」。この企画を盛り上げる限定フード＆スイーツが、館内のレストランとカフェに登場した。映画の名場面をモチーフにしたメニューの数々を、物語の流れに沿って紹介していこう。【写真】組分け帽子チョコレートタルト。