夫の浮気に気づいていても口には出さない妻。彼女の復讐方法とは一体…？【漫画】本編を読む「今夜は会社に泊まりになる」という夫からの連絡。その言葉を受け取った妻は、何も言わない。だが、すべてを理解している――。鳩ヶ森(@hatogamori)さんによるホラー漫画「夫の髭剃り」は、そんな静かな導入から始まる。日常のすぐ隣に潜む狂気を描く本作は、“気付いている側”の恐怖をじわじわと読者に突きつけてくる。■何も言わない