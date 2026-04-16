「掘割」と呼ばれる水路が縦横に張り巡らされ、“水郷”として知られる福岡県柳川市。お堀沿いには川下りの舟が行き交い、その様子から「東洋のベネチア」と呼ばれる水の都である。また、名物のうなぎのせいろ蒸しも柳川を語るうえで外せない存在で、郷土グルメとして地域に根付いている。【写真】柳川のうなぎは「焼き」ではなく「蒸し」！柳川市の魅力は、車がなくても福岡市から電車で行ける点にもある。特急電車なら福岡市中心