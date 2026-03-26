「親に整形させられた私が母になるエリカの場合」1【漫画】本編を読む「一重はかわいそう」そう言って、母親は娘が15歳のときに整形をさせた。かわいそうと思っているのは、あくまで母親だ。エリカはそう言われて育てられただけで、そこに自身の意思はない。「これで人生楽しくなるわよ！」という母の言葉を信じるしかなかった。「親に整形させられた私が母になるエリカの場合」2「親に整形させられた私が母になるエリカの場