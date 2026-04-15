世界中で愛される、映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できるエンターテインメント施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ ハリー・ポッター」(以下、スタジオツアー東京)。同施設にて、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念した特別企画『ホグワーツからの招待状』が、2026年3月18日〜9月6日(日)までの期間限定で開催中。早く