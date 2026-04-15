【漫画】この漫画をはじめから読む女子と呼ばれることに違和感を覚え始めた小学生時代から結婚を経て「男でも女でもない性＝ノンバイナリー」に出会った半生や、死産を選ぶまでの母親の葛藤など、つらい体験談をリアルに描く桜木きぬさん。数々の作品の中から特に反響の大きかったものをまとめた『桜木きぬさん傑作選』をお届けします。→『桜木きぬさん傑作選』を最初から読む夫がバセドウ病だったら01_001夫がバセドウ病だったら