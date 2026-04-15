星野リゾート トマムは、2026年4月24日(金)に「ファームエリア」のグリーンシーズンの営業を開始する。今シーズンは約100ヘクタールの広大な敷地で、冬を牛舎で過ごした牛たちが放牧地へ駆け出すイベント「まきば開き」や、牛の近くでくつろげる新スポット「牧草ベッドステーション」など、北海道らしい風景を体感できるコンテンツを展開する。【写真】まきば開き。春からの放牧シーズンに約100ヘクタールの広大なファームエリアで