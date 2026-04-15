GWは、気持ちのいい新緑とともに温泉を楽しむ絶好の季節。とはいえ、車移動は渋滞が気になるところ。そこでおすすめなのが、渋滞回避で快適に楽しめる“電車旅”。東京から日帰りでアクセスできる駅近の温泉なら、手ぶらOKで気軽に立ち寄れるうえ、露天風呂からの絶景や貸し切り風呂でのんびり過ごす贅沢な時間も楽しめる。運転の必要がないため、お酒を楽しめるのも魅力のひとつ。親子でのおでかけや、事前予約でスマートに利用で