SNSで見かけてからずっと気になっていた、六本木ミュージアムで開催中の「平成恋愛展」。休日の昼下がり、さっそく足を運んでみると、一歩扉を抜けた先には、ポケベルやガラケー、分厚いプリ帳といった懐かしのアイテムたちが当時の空気感そのままに広がっていた。あのとき誰もが経験した、少し気恥ずかしくて、でもたまらなく愛おしい青春時代のドキドキの模様をリポート！【写真】「平成恋愛展」の体験レポートを見る「平成恋愛