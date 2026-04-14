会社で使うソフトすら買えない会社【漫画】本編を読む自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。今回は、X(旧:Twitter)にて投稿されている中からエッセイ漫画「【ブラック企業の日常】ありえないソフトの更新時期の対策方法(1)〜(2)」を紹介するとともに、著者のしゃけなかほいさんに本作で登場するソフトの有効期限やその後の会社の対応についても聞いた。■会社のソフトも更新で