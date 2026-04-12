「亜瑚もたまには村に戻っておいでな」と話す幼馴染【漫画】本編を読む何気なくネットに投稿した怪談。それが、大切な幼馴染を無残に祟り殺す引き金になるとしたら――。コミックシーモアで連載中の『鬼妃〜「愛してる」は、怖いこと』は、鉈手璃彩子さんの人気小説を町田とし子(@matidatosiko)さんがコミカライズした、背筋も凍るホラー作品だ。2024年8月には電子コミックス第1巻も発売。読者を奈落へ突き落とすような「理不尽な