プレゼントの金額差【漫画】本編を読む恋人同士でも家族でも、頭を悩ませるのがプレゼント選びだ。相手がほしいもの、似合うものをイメージして贈り物を選ぶ。しかし、相手から「ありがとう」と喜ばれるその裏側で、実はこんな本音が隠されているかもしれない。口には出せない切実な思いを題材にした、ゐさんのショート漫画がSNSで共感を呼んでいる。コストが大きいほど大事？〜断捨離爆遅太郎〜プレゼントは何が欲しいか聞け■彼