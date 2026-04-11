社長の取材に来たつもりが夜逃げを手伝わされ、こんな表情をした依頼者の夫に詰め寄られる羽目になるとは…。【漫画】本編を読むDVや支配的な家庭環境から逃れる依頼者を助ける“夜逃げ屋”の現場には、想像以上の緊張と修羅場がある。宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さんがX(旧Twitter)で発表している「夜逃げ屋日記」は、そんな現場で実際に起きた出来事をもとに描かれた人気漫画だ。今回は、その始まりとなる第1〜2話を通して、