旅行先としても人気の北海道。中でも札幌は旅行や出張などで訪れる機会も多い街だ。そんな札幌の中心部にある「ホテルアベスト札幌」。人気の観光スポットへのアクセスもよく、観光やビジネスの拠点としても便利な立地にあるホテルだ。これまで海鮮丼などを楽しめる朝食ブッフェが人気だったが、2026年2月1日から北海道のグルメが一堂に会するディナーバイキングをスタートさせた。【写真で見る】紅ズワイガニ、花咲ガニ、タラバガ