【ルック】バレンシアガが53rd Coutureコレクションを発表

バレンシアガ(Balenciaga)は6月26日(現地時間)、53rd Coutureコレクションを発表しました。Courtesy of Balenciaga53rd Balenciaga Coutureコレクションは、独自の技術や素材の革新を通して、サヴォアフェールを照らし出します。ストリートウエアやゴス、スケーター、メタルヘッドといったサブカルチャーは、ミニマリスティックなフォルムの要素や再考されたグラマラスさの要素と相互作用します。生地やフォルム、ガーメント、身体の間における関係性が中心にあります。

Courtesy of Balenciagaアーカイブの影響がありながら、工程と仕上げは現代化されています。冒頭の例として、ミニマリストでシャープなTシャツは、ブラックのスキューバサテンが手作業で裏地に施され、希少性効果を与えます。このTシャツは、Warholのインスピレーションを反映しており、土台となる商品がスープの缶であれ日常的なシャツであれ、Demnaはオブジェクトの魅力そのものだけではなく、オブジェクトを芸術的形状に昇華する技術にも関心を持っています。Courtesy of BalenciagaCristóbal Balenciagaの4つの特徴的なコードがDemnaのスタイルのボキャブラリーに適用されています。それは、ガーメントと身体の間の空間を強調するコクーンシルエット、七分丈のベル型スリーブ、豪勢でエキセントリックともいえる帽子、そして生地における革新です。一例として、レザーやデニム、ナイロンのラップジャケットは、包み込むようなジェスチャーで構築的なボリュームを与え、また七分丈のスリーブはアーティストのAbdelhak BenallouによってハンドペインティングされたフーディやTシャツに優雅さを与え、トロンプルイユ「ファー」クチュールのコワファージュコートはヘアスタイリストのGary Gillによって成形され手染めされた合成毛によって作られています。(このガーメントは制作におよそ2か月半を要します)帽子は、アーティストのNi Haoとのコラボレーションによって制作されたハンドドレープや樹脂で固められたTシャツや、アーティストのAlastair Gibsonとのコラボレーションによって制作されたカーボンファイバー製のボディが特徴です。Courtesy of Balenciaga6つの終盤のルックでは、素材の可能性を検証し、身体との関係において素材がどのように進化し、再考されるかを考察します。素材開発もまた、Cristóbal Balenciagaの研究の中心でした。ホワイトの円柱型ドレスは、溶解されアップサイクルされたプラスチック袋で作られています。(一部は元のグラフィックを残していますが、ほとんどは取り除かれています)ドレープドレスは、ダーツも縫い目もなく、一切の裁ち目がない1枚のレザーで作られており、巨大な安全ピンで固定され原始的でさえあります。この作品は、Cristóbal Balenciagaの卓越したパターンメイキングに敬意を表しています。アルミホイルのビスチェの円柱部分は、音を立て身体の周りに融合します。別のビスチェドレスはフェイクファーで作られていますが、伝統的な毛皮のパターンメイキングを用いており、小さなストリップを裁断しヘリボーン状に縫い合わせることで、端切れを再利用するという何世紀にもわたる伝統を模倣しています。(このドレスは制作に7.5週間を要します)ディープブラックのフロック加工が施されたレザーで繋ぎ目がなく成形されたセカンドスキンドレスは、ウエアラブルなジュエリーのディスプレイとなります。このガーメントは、オリジナルのアーカイブの1960年のCristóbal Balenciagaのネックレスと一緒に着用されます。Courtesy of Balenciagaフィナーレの作品は儚いウェディングドレスを提案しており、もはやCristóbalの時代の基準では作ることができない超微細の生地、ガザールの再解釈としてのナイロン素材によって作られています。演出的な工程において、クチュールのアトリエチームは発表する直前に、47メートルにもおよぶ素材をモデルに着せた状態で、ドレープを施し、ステープルを打ち、直接造形します。このガーメントは儚いクチュールのパフォーマンスであり、体験です。この作品は制作におよそ30分、分解に30秒を要します。Courtesy of Balenciagaこの体験における儚さとマジック、詩のような美しさは、ドレープを施しても施さなくても、コレクションの蝶のモチーフに反映されています。これらの生き物は美しく、並外れています - 彼らは完璧なデザインです。蝶のヴェールには、何百時間にもおよぶ細心な手刺繍が特徴で、アーティストのYumi Okitaにインスパイアされています。蝶は、変化、希望、そして自由を象徴します。