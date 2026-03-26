「とにかくシャープに整える」先細レザーのロングブーツ低めのヒールでも縦長のラインで脚をすらりと見せられる、ロングブーツ。選びのポイントは、すっきり感に直結する先細フォルム。スカートの隙間を埋めるほか、ボトムをINすることも考慮した太すぎないゆとりのある筒幅が多く登場。※（）内の数字はヒールの高さで単位はcmです（編集部調べ）。ボトムの形に動じない「美形な黒」黒レザーロングブーツ（6）／ジョゼフ（ジ