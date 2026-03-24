「旅先でも活躍する」シンプルな服最小限の荷物で最大限にオシャレを楽しむために。着まわし力に加えて機能性もそなえた、効率のいいワードローブをピックアップ。急な天気の変化にもあらゆる予定にも対応できる実力派をトランクにまとめて、いざ長旅へ出発。【担当スタイリスト・船戸唯さん】この記事のスタイリングを担当。カジュアルなのに品よく、キレイめなのに親しみやすい、絶妙なさじ加減のコーディネートで支持を集める。