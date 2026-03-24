スタイリストが選んだ「可愛くて便利な賢い服」旅に連れていく価値がある「メリットだらけのデザイン」







「旅先でも活躍する」シンプルな服

最小限の荷物で最大限にオシャレを楽しむために。着まわし力に加えて機能性もそなえた、効率のいいワードローブをピックアップ。急な天気の変化にもあらゆる予定にも対応できる実力派をトランクにまとめて、いざ長旅へ出発。





【担当スタイリスト・船戸唯さん】

この記事のスタイリングを担当。カジュアルなのに品よく、キレイめなのに親しみやすい、絶妙なさじ加減のコーディネートで支持を集める。ポイントになる色や柄・ロゴのとり入れ方が秀逸。







コンパクトなのに３WAY

黒ニットカーディガン／ルル・ウィルビー（アルアバイル） さっと羽織れてキレイに見えるカーディガンはどこに行くにしても1枚あると重宝。ボタンをとめるとカシュクール、前後逆に着るとクルーネックニットにさま変わり。







シワになりにくいスムースな質感

黒スカート／RIM.ARK（バロックジャパンリミテッド） 短め丈トップスと相性のいいワイドなウエストバンド。前後差のあるフレアでどことなくドラマチック。







パッカブルだからトランクに収納可能

水色バックパック／L.L.Bean（L.L.Beanカスタマーサービスセンター） 中のポケットに収納すると、大きなリュックが手のひらに乗るサイズに。







(服のプライスなど詳細へ)

【全10コーディネート・18アイテムの一覧】≫お題は「トランク一つで1週間」スタイリストが選んだ「最小限で可愛く着回せる」賢い服