突然手を握ってきたり、合鍵を渡してきたり。ジワジワと距離を詰められる恐怖がネギを襲う…。【漫画】「合鍵おじさん〜低スぺ婚活男にタゲられました〜」を読む家計を支えるためラーメン店で働く女子高生。明るく接客に励む彼女の日常は、ある常連客の出現によって一変する。なぜか結婚相手として一方的に見定められ、「合鍵をあげるよ」と迫られる異常な関係。店内でも店外でもつきまとわれる“合鍵おじさん”の執着は、やがて日