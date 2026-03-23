岩手県農林水産部や各市町村のサポートのもと、フィリップ モリス ジャパンが資金を拠出し、一般社団法人RCF(以下、RCF)とともに、2024年より2年にわたって“農家の人材不足解消・魅力発信”を行ってきた「いわて農業未来プロジェクト」。【写真】農業支援事業「いわて農業未来プロジェクト」の成果報告会の様子2026年3月をもって本プロジェクトの助成期間が完了を迎えるにあたり、3月10日、盛岡市内で成果報告会が開催。これに先