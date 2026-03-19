Ìó80¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤éºÇ¿·¤Î¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÖFOODEX JAPAN 2026¡×¤¬¡¢2026Ç¯3·î10Æü¤«¤é3·î14Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖSweet¡×¤È¡ÖSpicy¡×¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡ÖSwicy¡×¤¬ÂçÎ®¹Ô¤ÎÍ½´¶¡ª1976Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ç51²óÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜÅ¸¡£È¾À¤µª°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢º£¤Ç¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¼¡À¤Âå¤Î¿©Ê¸²½¤òÀê¤¦¡È¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÈ¯¿®¸»¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢