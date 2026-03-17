「きかんしゃトーマス」の世界観を再現した屋内型テーマパーク「トーマスステーション 和泉」(大阪府和泉市・ららぽーと和泉2階)が、2026年3月18日(水)にリニューアルオープンする。【写真】施設全体がトーマスの世界！リニューアル後のプレイグラウンド全景一番人気の「トーマスのなかよしトレイン」。リニューアル後は利用時間内なら何度でも乗れるように！■リニューアルで何が変わった？リニューアル後の「トーマスステーショ