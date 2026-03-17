「トーマスステーション 和泉」が3月18日リニューアルオープン！トーマスのトレイン乗り放題の全面プレイグラウンドに大変身
「きかんしゃトーマス」の世界観を再現した屋内型テーマパーク「トーマスステーション 和泉」(大阪府和泉市・ららぽーと和泉2階)が、2026年3月18日(水)にリニューアルオープンする。
【写真】施設全体がトーマスの世界！リニューアル後のプレイグラウンド全景
■リニューアルで何が変わった？
今回のリニューアルで、これまでのゲームコーナーを遊び場に改装し、施設全体が入場料金制の全面プレイグラウンドに生まれ変わった。一番人気の「トーマスのなかよしトレイン」も、利用時間内に何度でも乗れるようになる。
「みどりの丘すべりだい」や回転しながら転がる「サイバーホイール」などの遊具も充実。ソドー島をイメージした内装の中で、体を動かしてたっぷり遊べる空間が広がる。屋内施設なので天候を気にせず遊べるのは、小さな子どもを連れたパパママにとって本当にありがたい。春休みのおでかけ先として、さっそく候補に入れておこう。
■リニューアル記念キャンペーンは2大特典！
2026年3月18日(水)のリニューアルオープンを記念して、うれしい2つのキャンペーンが実施される。
【特典1】先着2000組！オリジナルお風呂ポスター「トーマスとすうじあそび」
施設を利用した先着2000組の家族に、A2サイズの大きなオリジナルお風呂ポスター「トーマスとすうじあそび」をプレゼント。トーマスやパーシー、ジェームスなどおなじみのキャラクターと一緒に1から10までの数字が描かれたポスターで、数字に興味を持ち始めた子どもにぴったりだ。お風呂の壁に貼れるから、毎日の入浴タイムが楽しい学びの時間になる。
※公式LINEへの友だち追加が必要。1会計につき1枚のプレゼント。なくなり次第終了。
※和泉店以外の店舗でも、和泉店のリニューアルを記念したキャンペーンを実施。詳細は公式サイトで確認を。
【特典2】先着1230組！次回500円引きクーポン
「和泉(いずみ)」の語呂合わせで、先着1230組に「次回来店時500円引きクーポン」をプレゼント。有効期限は2026年5月11日(月)〜7月10日(金)。リニューアル直後に遊びに行って、クーポンをゲットしておけば初夏のおでかけにも使える。
■さらに映画公開記念キャンペーンも同時開催中！
2026年3月27日(金)に公開される新作映画『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』を記念して、全店でキャンペーンを実施中。マーケット(物販)を利用した人に先着で映画の特製ステッカーをプレゼントしている。
新作映画はソドー島で音楽祭が開催されるミュージカル仕立ての作品で、トーマスや仲間たちが歌でトラブルを乗り越える感動のストーリー。映画を観てからトーマスステーションに遊びに行けば、トーマスの世界にどっぷり浸れること間違いなし。春休みに映画＋施設のセットで楽しもう！
「トーマスステーション 和泉」施設概要
施設名：トーマスステーション 和泉
所在地：大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉2階
電話番号：0725-90-5124
オープン日：2026年3月18日(水)
営業時間：
・トーマスのわくわくひろば(プレイグラウンド)10時〜18時(最終受付17時30分)
・マーケット(おみやげショップ)平日10時〜20時／土日祝10時〜21時
利用料金：
【平日】
こども(0歳6か月〜9歳)：30分600円(延長15分300円)
おとな(18歳以上)：600円(延長料金なし)
【休日】
こども(0歳6か月〜9歳)：30分850円(延長15分420円)
おとな(18歳以上)：850円(延長料金なし)
※対象年齢0〜9歳。保護者の付き添いが必要。大人のみの入場は不可。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Gullane (Thomas) Limited.
【写真】施設全体がトーマスの世界！リニューアル後のプレイグラウンド全景
■リニューアルで何が変わった？
「みどりの丘すべりだい」や回転しながら転がる「サイバーホイール」などの遊具も充実。ソドー島をイメージした内装の中で、体を動かしてたっぷり遊べる空間が広がる。屋内施設なので天候を気にせず遊べるのは、小さな子どもを連れたパパママにとって本当にありがたい。春休みのおでかけ先として、さっそく候補に入れておこう。
■リニューアル記念キャンペーンは2大特典！
2026年3月18日(水)のリニューアルオープンを記念して、うれしい2つのキャンペーンが実施される。
【特典1】先着2000組！オリジナルお風呂ポスター「トーマスとすうじあそび」
施設を利用した先着2000組の家族に、A2サイズの大きなオリジナルお風呂ポスター「トーマスとすうじあそび」をプレゼント。トーマスやパーシー、ジェームスなどおなじみのキャラクターと一緒に1から10までの数字が描かれたポスターで、数字に興味を持ち始めた子どもにぴったりだ。お風呂の壁に貼れるから、毎日の入浴タイムが楽しい学びの時間になる。
※公式LINEへの友だち追加が必要。1会計につき1枚のプレゼント。なくなり次第終了。
※和泉店以外の店舗でも、和泉店のリニューアルを記念したキャンペーンを実施。詳細は公式サイトで確認を。
【特典2】先着1230組！次回500円引きクーポン
「和泉(いずみ)」の語呂合わせで、先着1230組に「次回来店時500円引きクーポン」をプレゼント。有効期限は2026年5月11日(月)〜7月10日(金)。リニューアル直後に遊びに行って、クーポンをゲットしておけば初夏のおでかけにも使える。
■さらに映画公開記念キャンペーンも同時開催中！
2026年3月27日(金)に公開される新作映画『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』を記念して、全店でキャンペーンを実施中。マーケット(物販)を利用した人に先着で映画の特製ステッカーをプレゼントしている。
新作映画はソドー島で音楽祭が開催されるミュージカル仕立ての作品で、トーマスや仲間たちが歌でトラブルを乗り越える感動のストーリー。映画を観てからトーマスステーションに遊びに行けば、トーマスの世界にどっぷり浸れること間違いなし。春休みに映画＋施設のセットで楽しもう！
「トーマスステーション 和泉」施設概要
施設名：トーマスステーション 和泉
所在地：大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉2階
電話番号：0725-90-5124
オープン日：2026年3月18日(水)
営業時間：
・トーマスのわくわくひろば(プレイグラウンド)10時〜18時(最終受付17時30分)
・マーケット(おみやげショップ)平日10時〜20時／土日祝10時〜21時
利用料金：
【平日】
こども(0歳6か月〜9歳)：30分600円(延長15分300円)
おとな(18歳以上)：600円(延長料金なし)
【休日】
こども(0歳6か月〜9歳)：30分850円(延長15分420円)
おとな(18歳以上)：850円(延長料金なし)
※対象年齢0〜9歳。保護者の付き添いが必要。大人のみの入場は不可。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Gullane (Thomas) Limited.