組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！淡い色をいつでもフェミニンに着たいわけじゃない。甘さや春らしさはありつつ、大人っぽい品のよさも忘れない。色も形もバランスのとれた1枚をレコメンド。愛らしさとエレガンス、どちらも感じる中間色・パープル。厚手シャツの上から重ねられるワイドフォルムは、体を華奢に見せるギャップをつくれるシルエッ