どんな服を選んでも落ち着きと品があり、そしてなにより洒落て見えるありがたい色だから。テイストにしばられず、長く着続けたい定番とちょっとの新鮮味をうまく含ませて、同じ色でも違いをつけるテクニックを追跡。「黒の不満をなくす」上手な黒の使い方手を加えながら繰り返していくことで、黒に抱く悩みも解消。魅力がさらに深まり、黒の安定感と可能性の高さをますます認識。最短でオシャレになれる黒の着回し実例をひとまとめ