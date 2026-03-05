先生の名前も「さおり」だったから勘違いしちゃって、さあ大変！【漫画】本編を読む墨染清(@sumizomesei)さんは、数々の新人賞を受賞し、読者を悶絶させるラブコメ展開で人気を集める漫画家だ。本作『推しへの手紙を先生に自分宛だと勘違いされちゃった話』は、隠れオタクの高校生と生徒指導の教師が繰り広げる、羞恥心あふれる喜劇である。■羞恥の勘違い劇ラブレターを没収されるなんて最悪だが、もっと最悪な展開が待っていた！