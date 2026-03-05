【漫画】この漫画をはじめから読むシンプルな絵柄と短い文章で、サクッと笑えるギャグ漫画を描くモノモースさん。数々の作品の中から特に反響の大きかったものをまとめた『モノモースさん傑作選』をお届けします。『モノモースさん傑作選』を最初から読む平手打ち(3)01平手打ち(3)02初詣身長→【漫画】この漫画をはじめから読む→【漫画】『怖いトモダチ』を読む→【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話