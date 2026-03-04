「自分が我慢すれば丸く収まる」――職場に蔓延するこの考え方が、深刻な被害を助長させているのかもしれない。漫画『社内ストーカーに人生をめちゃくちゃにされました』では、料亭という閉鎖的な空間で、逃げ場を失っていく主人公の姿が克明に描かれている。なぜ職場でのトラブルは深刻化しやすいのか。著者のきなこ・ジョンソンさん(@kinako_x_ooo)と共に、組織が抱える「静かな圧迫感」について考える。【漫画】本編を読むi-003