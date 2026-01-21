あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……双子座大切な人との心の距離がふっと縮まり、まるでとろけるような甘さに包まれる日。目線や言葉に優しさと、ほんの少しの余裕を含ませてみてください。あなたの感情を丁寧に伝えるだけで、想像以上の深い愛情が返ってくるかもしれません。★第2位……天秤座今日はひらめき