「ココが変わった」定番の気分着ていて落ち着く、スタイルに幅が出る。シンプルな服を選ぶのは「使える」以上の理由があるから。そんなベーシックな服を変わらず好きでいるためにも、「今気分」をひっかけたマイナーチェンジは必要不可欠。まずはよく着ているようなアイテムのこれまでと違うポイントを整理するところからスタート。黒レザーは「ライダースからブルゾンへ」ほっこり感をそぎ落とす役割として活躍が見込めるレザー。