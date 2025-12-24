どこが変わった？「これからのベーシック服」定番だけど新しい「合わせやすくて違いも出せる」選び方

「ココが変わった」定番の気分

着ていて落ち着く、スタイルに幅が出る。シンプルな服を選ぶのは「使える」以上の理由があるから。そんなベーシックな服を変わらず好きでいるためにも、「今気分」をひっかけたマイナーチェンジは必要不可欠。まずはよく着ているようなアイテムのこれまでと違うポイントを整理するところからスタート。


黒レザーは「ライダースからブルゾンへ」

ほっこり感をそぎ落とす役割として活躍が見込めるレザー。今季はハードなイメージを和らげる、丸みを帯びたブルゾンタイプが続々登場。より気軽に着られるようになり、日常づかいがしやすく進化。

アイボリーフレアスカート／ロンハーマン　黒レザーブルゾンジャケット／ロエフ（TABAYA United Arrows）　黒タートルTシャツ／アモーメント　キャップ／SEA（エスストア）　バッグ／アモーメント　ショートブーツ／ザラ（ザラ カスタマーサービス）


無骨なレザーととろみスカートの
美しいコントラストで飾るこれからのカジュアル


ブルゾンだけにとどまらず、ジャケットやコート、ボトムに至るまで、アイテムも豊富でレザーの注目度がうかがえる。メンズライクなものだから、女らしい落ち感素材と組み合わせれば、凝ったアイテムに頼らずして洒落感につながるテイストMIXが簡単に。



羽織るだけで「ムードのある人」古びたレザーのブラウン

ブラウンコーデュロイパンツ／エイチ ビューティー＆ユース　中に着たキャミソール／hLM（ヒューエルミュージアム ギンザシックス）　ジャケット／Ungrid　ヘアバンド／リエスタジオ（アルアバイル）　バッグ／ROH SEOUL　ミュール／TOKYO WEEKLY JOURNAL（バロックジャパンリミテッド）


エイジング加工を施した、しなやかなフェイクレザージャケット。コクのある濃ブラウンに使い古したような無骨な質感がとけ込み、穏やかで深みのあるテイストを表現。メンズライクに着こなせる直線的なオーバーサイズは、すそのベルトを絞って丸みを帯びたシルエットにアレンジも可能。



やんちゃすぎず使いやすい「ミニマルなレザーブルゾン」

キャラクターニット／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店）　中に着た白シャツ／ebure（LITTLE LEAGUE INC.）　黒ワイドデニムパンツ／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店）　黒フェイクレザージャケット／カルバン・クライン（カルバン・クライン　カスタマーサービス）　サングラス／THE BEDFORD HOTEL（キングスター）　パールイヤリング／アビステ


ディティールをひかえたことで黒レザーの強さが際立ち、硬派なのにシンプルで合わせやすい1着に。ボトムのシルエットに左右されず、バランスよく使えるジャストめのサイジング。にぶいツヤを放つ質感にメタリックなジップが好相性。



