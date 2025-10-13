上品で洗練された女性像を描く「CELFORD（セルフォード）」が、モデル・鈴木ゆうかさんを迎えた2025年冬のコレクションを公開しました。テーマは“Heritage,but reimagined”。伝統を重んじながらも、今の空気を纏った新しいクラシックスタイルが登場します。ツイードやラメ糸、ビジューなど、冬の装いに華やぎを添えるアイテムが勢ぞろい♡10月15日(水)より先行予約もスタートします。 CELFO