鈴木ゆうかが纏う♡CELFORD冬コレクションが公開！先行予約もスタート

上品で洗練された女性像を描く「CELFORD（セルフォード）」が、モデル・鈴木ゆうかさんを迎えた2025年冬のコレクションを公開しました。テーマは“Heritage,but reimagined”。伝統を重んじながらも、今の空気を纏った新しいクラシックスタイルが登場します。ツイードやラメ糸、ビジューなど、冬の装いに華やぎを添えるアイテムが勢ぞろい♡10月15日(水)より先行予約もスタートします。

CELFORD 2025冬コレクションの魅力

今季のCELFORDが提案するのは、「知性」「品格」「フェミニニティ」が響き合う冬のシックスタイル。

ツイードジャケットやケーブルニット、柔らかなフレアラインのドレスなど、クラシカルな美しさに現代的なエッセンスをプラスしました。

煌めきを添えるビジューや繊細なボタン、ラメ糸の装飾が、冬の街に映えるエレガントな印象を演出します。鈴木ゆうかさんが纏うLOOKは、どれも女性らしさと凛とした強さを感じさせます。

アイテムラインナップ＆価格一覧

CELFORD 2025 WINTER COLLECTIONでは、さまざまなシーンに寄り添うアイテムを展開。

さらに、ラメ糸やツイード素材を使用した華やかなジャケット、上品なドレス、フェミニンなアクセサリーが冬の装いを彩ります。価格はすべて税込です。

＜ラインナップ＞

Jacket：\34,100～\39,600

Dress：\23,100～\29,700

Skirt・Blouse：各\19,800

Coat：\38,500～\49,500

Bag：\16,940～\20,900

Shoes：\23,100～\25,300

Pierced Earrings・Broach・Charm：\5,500～\8,800

発売日・先行予約情報

先行予約は10月15日(水)12:00より、CELFORD公式オンラインストアおよびUSAGI ONLINEにてスタート。全国販売は10月下旬以降、順次展開されます。

冬の装いに上品な華やかさを添えてくれるCELFORDの新作コレクション。

クラシカルな素材に今の気分をプラスしたデザインは、どんなシーンでも女性を美しく見せてくれます。鈴木ゆうかさんが体現する“現代のエレガンス”を、この冬あなたも纏ってみてはいかがでしょうか♪