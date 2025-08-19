「王道カジュアルを高める」レトロな色TTシャツとデニムというスタンダードな組み合わせを更新したいとき。きちんと装える暗色や飾りにもなる甘い色など、Tシャツを白や黒からレトロな色みに切りかえて、カジュアル以上へアップデート。合わせるだけで見違える、配色パターンをラインアップ。深みのあるトーンにまとめてフレンチシックTシャツなのにLADYにふるまえる、濃度のある赤。色で飾り気を補えるため、濃紺デニム＋Tシャツ