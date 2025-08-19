色を変えるだけで「結構違う」Tシャツとデニムの配色パターン」
「王道カジュアルを高める」レトロな色T
（秋じゅう活躍するTシャツパターン）
Tシャツとデニムというスタンダードな組み合わせを更新したいとき。きちんと装える暗色や飾りにもなる甘い色など、Tシャツを白や黒からレトロな色みに切りかえて、カジュアル以上へアップデート。合わせるだけで見違える、配色パターンをラインアップ。
深みのあるトーンにまとめてフレンチシック
TシャツなのにLADYにふるまえる、濃度のある赤。色で飾り気を補えるため、濃紺デニム＋Tシャツもメンズっぽく傾かない。
濃淡つけたブルーで「ラクしてスマート」
コンパクトな形のTシャツを選び、ネイビーをさらに品よく。デニムと同系色でそろえたことにより、縦のラインが引き立ち、シャープな見た目に。
黒デニムの強さが和らぐパステルピンク
微量の甘さを補える薄いピンクで、メンズライクな黒を着る日もマイルドに。スムースな質感でかわいい色さえキレイめにまとえる。肩幅をきゃしゃ見せできるドロップショルダー。
