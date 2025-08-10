デニムやTシャツをはじめとする、カジュアルな服がよく似合う人。うまくこなす秘訣は、服の選び方や着方だけじゃなく、メイクの仕方にもあるかもしれない。自然体で親しみやすい。人となりまで垣間見えるような「頑張りすぎないメイク」のバリエーション。シンプルな服のよさが引き立つ「ジューシーカラー」ちょっとハンサムで、力の抜けた上下で出かける日、わかりやすいメイク感はお休みし、華やぎは顔以外にとどめて。甘酸っぱ