少ない面積「だからいい」服はシンプルでも「キレイに華やぐ」夏のネイルカラー

デニムやTシャツをはじめとする、カジュアルな服がよく似合う人。うまくこなす秘訣は、服の選び方や着方だけじゃなく、メイクの仕方にもあるかもしれない。自然体で親しみやすい。人となりまで垣間見えるような「頑張りすぎないメイク」のバリエーション。



シンプルな服のよさが引き立つ「ジューシーカラー」

ちょっとハンサムで、力の抜けた上下で出かける日、わかりやすいメイク感はお休みし、華やぎは顔以外にとどめて。甘酸っぱいフルーツを想像させる色だけで爪をカラフルに仕上げたら、いい具合のかわいさに。



やさしいのに鮮やかなピンク

グロウアップネイルカラー S001 ソフトリー／hince　細かなグリッターがきらめく、愛嬌のあるピンク。ストロベリーミルクのようなやわらかく、まろやかな発色。



みずみずしい光沢オレンジ

エレガンス ラズル エナメルラッカー 63／エレガンス コスメティックス　夏の光によく似合う、オレンジキャンディのようにクリアなトーン。



