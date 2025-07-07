È©¤Ø¤Î¼±¸«¤â¹â¤¤ÈþÍÆÄÌ¤¬¡Ö¥ê¥Ô¡¼¥È¤·Â³¤±¤ë»äÅªNO.1¡×²½¾Ñ¿å¤âÈþÍÆ±Õ¤â¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤ì¤òÇã¤ª¤¦¤«Çº¤ß¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¡¹¡£»î¤¹¤­¤Ã¤«¤±¤Î1¤Ä¡¢¥³¥¹¥á¸¦µæ¤ËÍ¾Ç°¤Î¤Ê¤¤¡¢ÈþÍÆÄÌ¤¿¤Á¤Î¿®Íê¤Ç¤­¤ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¡ÖÇã¤Ã¤Æ¥½¥ó¤Ê¤·¡×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁªÊÌ¡£½ÐÈñ¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡á¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ì¾ÉÊ¤Ï¡©Âç¿Í¤Î¥Ï¥ê¡¦ÃÆÎÏ¥±¥¢¤Ë¥ë ¥ê¥Õ¥È ¥í¡¼¥·¥ç¥ó 150mL 12,540±ß¡¿¥·¥ã¥Í¥ë¡Ö»È¤¤