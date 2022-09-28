「デカすぎだろ」「サイズ感バカすぎ」「これはやばいな」「重いです」...ファミリーマートに、2022年9月26日現在、大容量のビッグプリンが登場しています。SNS上では、インパクトあるサイズ感が注目を浴びています。気になった記者は入手し、食べてみました。見るからにボリューム満点！商品名は、「プリンドーン！！」。価格は298円です。記者は9月下旬に都内の店舗で購入。ゼリーやヨーグルトが陳列されたチルドケースに並んで