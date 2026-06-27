愛犬の急逝→「悲しいのに泣けない」母からのLINEで知った悲しい知らせ… 大号泣覚悟で帰ったのに涙が出なかったワケ【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→ペットを亡くしたあなたへ…
大切な家族である愛犬との、あまりにも突然すぎる永遠の別れ。母から届いた「今日の夕方にはお別れです」という悲痛なメッセージを受け取り、大号泣する覚悟で実家に駆けつけたものの、いざ冷たくなった愛犬を前にすると涙が1滴も流れてこない…。そんな人間の複雑でリアルな心理描写を繊細に描き、多くのペットオーナーの涙を誘っているのが、漫画家・チャン・メイ(@masondixon402)さんの実話ベースのコミックエッセイ『今日の夕方にはお別れです。』だ。
■感情を押し殺したリビングでの対面。「生きた証」に触れた瞬間、ぶわりと湧き上がった本当の悲しみ
物語は、雲ひとつない夏の日の朝7時に幕を開ける。「たろう、今朝、お母さんの枕元で硬くなってた。まだあったかくて、なんだか生きてるみたい」という母からの連絡に、主人公は急いで実家へと向かった。いつもなら玄関を開けた瞬間に大喜びで出迎えてくれるはずのたろうの姿はなく、リビングの布団に包まれて静かに目を閉じている。
「大泣きするだろう」と思って対面した主人公だったが、不思議なほど涙は出てこなかった。それはあまりのショックから「寂しい」という強烈な感情を押し殺すために、心が無意識に何も感じないようシャットダウンしていたからだった。しかし、いつも通りたろうの体に触れ、その生きた証を感じ取った瞬間、せき止められていた感情が「ぶわり」と一気に決壊していく。
実体験を漫画にするまでに、チャン・メイさんは少しの時間を要したという。
「この漫画の通り、飼っていた犬が亡くなったのがきっかけでした。でも、もう少し正確に言うと、亡くなってすぐに描いたわけではなくて、数年経ってからふと『描きたいな』と思ったんです。寂しい気持ちが落ち着いたときだったのかもしれないです」
■日常のルーティンでふと思い出して涙する。誰の身にも訪れる孤独な夜に寄り添う“栄養”としての漫画
本作の核とも言える「悲しくてもその場では涙が出ない」という描写。この表現にこだわった背景について、チャン・メイさんは生々しい感情の動き方を語ってくれた。
「本当に気持ちが動くときって、きっとその出来事を目の当たりにしたときじゃなくて、もう少しタイムラグがあると思うんですよね。なんなら、その出来事とは全然関係ない日常的瞬間だと思っていて。お風呂でリラックスしていたり、掃除とかのルーティンをこなしているときだったり、頭の中がすっきりして落ち着いたときに『ぶわーっと感情が入り込んでくるような』そんな感情の動き方を描ければ、すごくリアルで生々しい表現になるだろうなと思って描きました」
実際の愛犬は「弁慶」という名のフレンチブルドッグで、名前とは裏腹に内弁慶で散歩嫌い、家族の帰りをじっと待つ愛らしい姿が一番の思い出だという。同じようにペットを失った読者からの共感の声に対し、チャン・メイさんは次のように寄り添う。
「大切な犬や人を亡くすということって、もう本当にこれ以上ないくらい悲しい出来事だと思います。ただただ悲しい気持ちに浸って月日が経つのを待つのは、とっても孤独じゃないですか。そんなとき、見たもの聞いたもの読んだものが、薬とは言えなくても栄養となって回復を助けてくれることもあると思うんですよね。Xを通して、私の漫画がどこかの誰かの助けになっていればうれしいなと思います」
取材協力：チャン・メイ(@masondixon402)
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