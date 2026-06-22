念願の“高学歴彼氏”をゲットした友人。しかし、彼の信じられない【見下し発言】に絶句...！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。昔から理想が高かった友人が、ついに念願の“高スペック彼氏”との交際をスタート。しかし交際が進むにつれ、彼の口から飛び出す“失礼発言”の数々に、友人は少しずつ違和感を抱き始めます――。
“理想の相手”との交際に舞い上がっていた友人
私の友人は、昔から付きあう相手への理想が高いタイプでした。特に、「高学歴の人がいい」というこだわりが強く、将来性やスペックをかなり重視していたのです。
そんな彼女がある日、うれしそうに報告してきました。「ついに理想の彼氏ができた！」
聞いてみると、彼は有名大学出身で仕事の成績は優秀、見た目も爽やかで、まさに“高スペック男子”そのものだったそう。
彼女はすっかり舞い上がっていました。「こんな理想通りの人と付きあえるなんて夢みたい！」その幸せそうな姿を見て、私も心から祝福していました。
周囲から見ても、彼女たちは、順風満帆な交際に見えていたのです。しかし、付きあいが続くにつれて、彼との会話に少しずつ“違和感”が混じり始めたそうです。
彼の何気ないひと言にモヤモヤ...
ある日のこと。友人はアルバイト終わりに、彼と電話をしていました。
「今日もバイト疲れた〜」何気なくそうこぼした彼女に対し、彼は慰めるどころか、冷たくこう言い放ったのです。
「たかがマニュアル通りに動いただけでしょ？」思いがけない言葉に、友人は一瞬言葉を失いました。
一生懸命働いたことを労うどころか、まるで仕事そのものを軽視するような口ぶりだったからです。
それでも、大好きな彼氏だったこともあり、その場では反論せずに飲み込んだそうです。
「悪気はなかったのかもしれない」「たまたま言い方がキツかっただけかも」
そう自分に言い聞かせ、気にしないようにしていました。しかし、その後も、彼の言葉は、少しずつ彼女の心に引っかかり始めます。そのモヤモヤは日に日に大きくなっていったのです。
後編では、ついに彼女の怒りが爆発する出来事が...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部