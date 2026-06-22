念願の“高学歴彼氏”をゲットした友人。しかし、彼の信じられない【見下し発言】に絶句...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。昔から理想が高かった友人が、ついに念願の“高スペック彼氏”との交際をスタート。しかし交際が進むにつれ、彼の口から飛び出す“失礼発言”の数々に、友人は少しずつ違和感を抱き始めます――。

私の友人は、昔から付きあう相手への理想が高いタイプでした。特に、「高学歴の人がいい」というこだわりが強く、将来性やスペックをかなり重視していたのです。

そんな彼女がある日、うれしそうに報告してきました。「ついに理想の彼氏ができた！」

聞いてみると、彼は有名大学出身で仕事の成績は優秀、見た目も爽やかで、まさに“高スペック男子”そのものだったそう。

彼女はすっかり舞い上がっていました。「こんな理想通りの人と付きあえるなんて夢みたい！」その幸せそうな姿を見て、私も心から祝福していました。

周囲から見ても、彼女たちは、順風満帆な交際に見えていたのです。しかし、付きあいが続くにつれて、彼との会話に少しずつ“違和感”が混じり始めたそうです。